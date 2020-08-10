أول تحرك من اليونان بعد إعلان تركيا استئناف التنقيب شرقي البحر المتوسط

- شريف الجنيدي

اتخذت اليونان خطوة عاجلة في أعقاب إعلان تركيا، في وقت سابق اليوم الإثنين، استئناف التنقيب عن الطاقة شرقي البحر المتوسط.

وأعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي بعدما أصدرت البحرية التركية إخطاراً ملاحياً قالت فيه إن السفينة التابعة لها "عروج ريس"، ستجري عمليات مسح زلزالي في شرق البحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين.

وتكون عمليات المسح الزلزالي عادة جزءاً من الأعمال التمهيدية للبحث والتنقيب عن الهيدروكربونات، كما أن تركيا واليونان على خلاف حول قضايا مثل التحليق فوق بحر إيجة وقبرص المقسمة عرقياً.

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وذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" أن تلك الخطوة من المرجح أن تزيد من حدة التوتر في شرق المتوسط، بين تركيا من جهة وعدد من دول المنطقة من جهة أخرى، على رأسها اليونان.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، أن بلاده استأنفت عمليات التنقيب في شرق المتوسط‎. أردوغان

وزعم أردوغان، في تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب صلاة الجمعة في آيا صوفيا، أن اليونان "لم تلتزم بتعهداتها المتعلقة بالتنقيب عن موارد الطاقة في المنطقة“.