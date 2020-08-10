ترامب يغادر مؤتمراً صحفياً بعد سؤال محرج

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمراً صحفياً بعدما وجهت له صحفية سؤالاً حول مشروع نظام الرعاية الصحية لقدامى المحاربين، الذي سبق للرئيس أن تحدث عنه في أكثر من مناسبة.

واعتبر ترامب برنامج "خيار المحاربين القدامى" الخاص بالرعاية الصحية للجنود السابقين، كأحد أهم إنجازاته.

وقال ترامب: "منذ عقود يحاولون تمرير هذا المشروع ولم يتمكن أي رئيس من تحقيق هذا المشروع، سوى أنا".

وذكرت وسائل إعلامية أن صحفية "سي بي إس" قاطعته قائلة إن هذا البرنامج تم إطلاقه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما وتحديداً في عام 2014، واصفة تصريح ترامب بالخاطيء.

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وقالت الصحيفة لترامب: "لماذا تقول بأنك من تبنى المشروع؟ لقد تم تبنيه عام 2014، هذا تصريح خاطئ"، وهو ما أحرج الرئيس ترامب ليغادر المؤتمر الصحفي على الفور.

وأفاد موقع "يورو نيوز" بأن أوباما كان قد وقع على برنامج الاختيار ليصبح قانوناً عام 2014، وهو برنامج لتغطية تكاليف علاج المحاربين القدامى، المؤهلين للحصول على الرعاية، والبرنامج هو مبادرة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وما وقعه ترامب هو قانون يزيد من فئات المؤهلين للحصول على هذه الرعاية، إلا أنه إدعى مراراً بأنه من وقع القرار، وحاول ترامب تمرير السؤال إلى صحفي آخر، إلا أنه سرعان ما اعتذر من الحضور وغادر القاعة.