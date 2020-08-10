شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يحول مقر "زمان" لمحكمة.. ونشطاء: هل ستنشر العدل على أرض مغتصبة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر نشطاء وشخصيات عامة تركية من قرار الحكومة التركية بتحويل المقر الرئيس لصحيفة زمان التركية، الواقع في الشطر الأوروبي من مدينة إسطنبول، إلى محكمة، بعدما سيطرت الحكومة عليه قبل 4 سنوات.

ونشرت صحيفة زمان التركية جانب من سخرية الاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من خطوة حكومة أردوغان حيث قالوا : “يا لها من من مبادرة سخيفة.. الحكومة ستوزع العدالة على أرض مغتصبة”.

وأشارت صحيفة زمان التركية الى انها كانت قد تعرضت لاقتحام عنيف من قبل قوات الأمن في قبل 4 أشهر من محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، وخضعت للحراسة القضائية، وفي أعقاب محاولة انقلاب 15 يوليو صدر مرسوم رئاسي ضمن حالة الطوارئ بغلق الصحيفة.

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المفاجأة أن السلطات التركية أقدمت على تحويل مبنى زمان الفخم إلى محكمة بكير كوي في إسطنبول، وتعليق لافتة جديدة تفيد بذلك، بالرغم من أن القضية التي رفعها الشركة المالكة للمبنى لم يتمّ البتّ فيها بعدُ.

شركة “Casade Investment NV” البلجيكية المالكة للمبنى، كانت قد رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة التركية، أمام مركز حل خلافات الاستثمارات الدولية في البنك الدولي، على خلفية مصادرة المبنى من قبل الحكومة التركية.

يشار إلى أن كادر صحيفة زمان التركية يمارس نشاطه من خارج تركيا في عدة بلدان غربية مثل أستراليا وأمريكا وألمانيا.