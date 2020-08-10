شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح فوزى: رأى مجلس الشيوخ بشأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجوبى ودستورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى إن مجلس الشيوخ يقوم بدراسة كل ما يتعلق بتوطيد النظام الديمقراطي والمقومات الأساسية للمجتمع، الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، ودراسة اقتراح كل ما يتعلق بالحقوق والواجبات والحريات والسلامة العامة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولي، والفضائية المصرية، وشاشة "ON" مع الإعلامي محمد الشاذلي، أن الدراسات والاقتراحات لمجلس الشيوخ ستكون في بؤرة الاهتمام لأنها صادرة عن جهة متخصصة.

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وأوضح أن أخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وجوبًيا ودستوريًا.

وتابع:" الانتخابات ليس حق فقط، بل حق وواجب، في اختيار أعضاء نواب الشيوخ والمجالس النيابية والمحلية، وواجب علينا الذهاب للمقر الانتخابي، ومن يخل بالواجب يتعرض للمسئولية، وهناك نص عقابي بتوقيع غرامة حال عد وجود عزر مقبول".