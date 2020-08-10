تعرف على خطة التنمية لجهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يهدف قطاع التنمية العمرانية إلى الارتقاء بالبيئة وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكن والعمل والخدمات المجتمعية وعناصر الاتصال وشبكات البنية الأساسية وذلك في إطار محددات الـمكان وضوابط القيم الاجتماعية والثقافية والموارد المحدودة دون التصادم مـع البيئـة الطبيعية أو إهدار مواردها. وترجع أهمية ومكانة التنمية العمرانية إلى استحواذها علي اهتمام كبير من الدولة لكونها المحرك الرئيسي لكثير من الأنشطة الاقتصادية الأخـرى والصناعات المرتبطة بالبناء والتشييد والعمران. وفيما يلى نرصد مشروعات جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي وفقا لخطة التنمية لعام 2021/20: · استكمال مشروع (طريق سيوة الواحات/ وصلة أبو شروق) لتنفيذ الطبقة السطحية بطريق سيوة الواحات بطول 400 كم لتسهيل حركة التجارة والتنقلات بين مصر وليبيا، بتكلفة 35.1مليون جنيه. Advertisements · استكمال مشروع ازدواج طريق مطروح/ سيوة وذلك بعد دمج المشروعين المرحلة الأولى والثانية في مشروع واحد، وذلك تفاديا لتفتيت الاستثمارات، بتكلفة 407.3مليون جنيه. · استكمال مشروع طرق تنموية بالساحل الشمالي، وذلك بعد دمج المشروعين (طرق تنموية بطول 350كم، وطرق تنموية بطول 150كم) في مشروع واحد، بتكلفة 100 مليون جنيه. · استكمال مشروعات (رفع كفاءة طريق الجارة / بئر النص 110كم، بطريق الإجارة /سيوة بطول 96 كم، رفع كفاءة طرق بمحافظة مطروح)، بتكلفة 56.7مليون جنيه. · استكمال مشروعات مكافحة النص ّحر، وإنشاء قرية بدوية بالجارة، بتكلفة 9 ملايين جنيه.

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