ضبط المتهم بقتل تاجر أغنام عن طريق الخطأ في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من كشف غموض واقعة العثور على جثة تاجر أغنام مقتولًا داخل مزرعته بقرية "شبرا النخلة" التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس.

تبين أن وراء الواقعة تاجر مواشي صديق المجني عليه، والذي كان يعبث بسلاحه قبل أن تخرج طلقة منه لتصيب المجني عليه في رقبته وتودي بحياته.

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كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة "طلعت.م.م" تاجر أغنام، مقتولًا داخل مزعته الخاصة بقرية "شبرا النخلة" بدائرة مركز شرطة بلبيس.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى "بلبيس" المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 8537 إداري مركز شرطة بلبيس لسنة 2020.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد.س" 22 سنة، تاجر مواشي، صديق المجني عليه، وأنه كان يعبث ببندقية خرطوش بحوزته، قبل أن تخرج منها طلقة عن طريق الخطأ أودت بحياة المجني عليه، فيما جرى ضبط المتهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.