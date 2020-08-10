لجنة الصحة الصينية: تسجيل49 إصابة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين-(د ب أ):
أفادت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الاثنين بأنها تلقت تقارير عن تسجيل 49 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس، من بينها 35 حالة وافدة و14 حالة محلية العدوى.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن جميع الحالات الـ14 المحلية تم الإبلاغ عنها في منطقة شينجيانج الويغورية ذاتية الحكم.
وذكرت اللجنة أنه لم يتم الإبلاغ عن أى حالة وفاة مرتبطة بالمرض يوم الأحد.
وقالت اللجنة إن 64 مريضا خرجوا من المستشفيات أمس بعد تعافيهم.
وحتى نهاية يوم الأحد، وصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني إلى 84668، من بينهم 802 مريض ما زالوا يتلقون العلاج، و41 منهم في حالة خطيرة.
وذكرت اللجنة أن 79232 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم، و4634 شخصا توفوا بسبب المرض في البر الرئيسي الصيني.
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