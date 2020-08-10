انفجار بيروت تسبب في حفرة بعمق 43 مترا

أحدث الانفجار الهائل في مرفأ بيروت الذي جدّ الثلاثاء الماضي حفرة بعمق 43 متراً، وفق ما أفاد مصدر أمني لبناني نقلا عن تقديرات لخبراء فرنسيين في الحرائق أُرسلوا إلى المكان. وقال المصدر الأمني أن "خبراء التفجير الفرنسيين اكتشفوا أن انفجار المرفأ خلف حفرة بعمق 43 متراً". Advertisements وبلغ عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت 158 قتيلا، وأكثر من 6 آلاف جريح في آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة اللبنانية. ونجم الإنفجار عن تخزين 2750 طنا من نترات الأمونيوم، بشكل غير آمن في مرفأ بيروت منذ عام 2013، وفق مسؤولين أمنيين لبنانيين.

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