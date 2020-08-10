البرلمان العراقي ينتقد التخزين العشوائي للأسلحة في المعسكرات

انتقد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي بدر الزيادي اليوم الاثنين ما وصفه بـ" التخزين العشوائي" للأسلحة والعتاد في المعسكرات العراقية، محذرا من "انفجارات كبيرة" قد تحدث جراء ذلك.
وقال البرلماني العراقي ـ في تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز"ـ إن "ما جرى في لبنان يمثل كارثة مروعة، وعلينا أن نتعظ
وأضاف الزيادي، أن "مخازن الأسلحة ينبغي أن تكون بمواصفات خاصة وخالية من الأسلاك الكهربائية، وتكون المخازن تحت الأرض بعمق لا يقل عن 200 متر، بشرط أن تكون طريقة الحفر متعرجة وحسابها بشكل علمي"، لافتا إلى أن "لجنة الأمن والدفاع بادرت بمفاتحة الجهات المعنية بهذا الشأن، وسيتم تشكيل لجان بكل وزارة لاسيما وزارتي الدفاع والداخلية لزيارة معسكراتهم والاطلاع على طريقة خزن العتاد".
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