436 إصابة ووفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 436 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 216 ألفا و327 حالة.

ونقلت صحيفة (بيلد) الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد أنه تم الإبلاغ عن حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة 9 آلاف

و197 حالة.

وأفادت الصحيفة بأن هناك 9700 حالة نشطة بفيروس كورونا المستجد.. بينما تعافى حتى الآن 197 ألفا و400 حالة.

وسجل معهد "روبرت كوخ"، الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، يوم السبت، 1122 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي

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عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 215 ألفا و336 حالة.

ومقارنة بأمس الجمعة، عندما تم تسجيل 1147 حالة جديدة في غضون 24 ساعة، تراجع عدد الإصابات اليوم السبت قليلا.

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، خلال مؤتمر المانحين الدولي، يوم الأحد، أنه تم جمع مساعدات فورية بقيمة تزيد على 200 مليون يورو للبنان.

وقال ماس للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني إن بلاده ستسهم بـ20 مليون يورو إضافية.

ولم يُصدر عن الجانب الفرنسي، الذي ينظم المؤتمر بالمشاركة مع الأمم المتحدة، تصريحات بعد تتعلق بقيمة المساعدات المقررة للبنان.