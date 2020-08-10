اندلاع حريق بمشفى شركة النفط وسط العاصمة الإيرانية

تمكنت إيران ، فجر اليوم الاثنين، من إخماد حريق اندلع في مشفى شركة النفط الوطنية في شارع حافظ، وسط العاصمة طهران، وفقًا لما أعلنته السلطات الإيرانية .

وقال جلال ملكي، المتحدث باسم دائرة الاطفاء في طهران: "تم إخماد حريق اندلع في مشفى شركة النفط الوطنية في شارع حافظ وسط العاصمة طهران فجر اليوم".

وأضاف ملكي أنه تم إنقاذ 25 شخصا من بين النيران والدخان

في المشفى. منوها بأن الحريق لم يسفر عن أي اصابات أو خسائر بشرية، وأن التحقيقات جارية لمعرف أسبابه.

رضت قناة "روسيا اليوم" مقطع فيديو يرصد اندلاع حريق هائل صباح يوم الأحد، في مجمع تجاري في جزيرة كيش الإيرانية بمياه الخليج.

وتصاعدت أعمدة دخان كثيفة من مجمع"برديس" التجاري في إيران، وسط

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محاولات للسيطرة على الحريق الذي اندلع بسبب ماس كهربائي في مكيف بأحد المحلات التجارية لبيع الملابس.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل 2020 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 2450 إصابة سجلتها أمس السبت.

جاء في بيان الصحة الإيرانية: "تم تسجيل 2020 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك ارتفع إجمالي المصابين إلى 326712 شخصًا، بينهم 4022 مصابًا في حالة صحية حرجة يرقدون في غرف العناية المركزة، كما تم تسجيل 163 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 18427 حالة وفاة".