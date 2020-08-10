4376 حالة إصابة جديدة في المكسيك خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 480278 حالة، وذلك عقب تسجيل 4376 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الاثنين - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 52298 حالة، وذلك عقب تسجيل 292 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ويذكر أن وزير التعليم المكسيكي إستيبان موكتيزوما باراجان قال إن 30 مليون طفل سوف يبدأون برنامجهم الدراسي عن بعد

في 24 من أغسطس الجاري، إلا أن عودة الطلاب إلى الفصول الدراسية ستظل هدفا غير مؤكد في ظل جائحة كورونا المستجد.وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، اليوم الإثنين، أن وزير التعليم المكسيكي ورؤساء أكبر الشبكات التليفزيونية في البلاد قدموا بشكل عام خطة لعرض التعليم الدراسي على التليفزيون.

وقال موكتيزوما باراجان إن المخاطر لا تزال مرتفعة جدًا، إذ يخشى المسئولون من إمكانية أن يصبح الأطفال حاملين لفيروس كورونا ومن ثم ينقلون العدوى لأقاربهم في المنازل.