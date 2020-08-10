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62 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس المستجد في البلاد إلى 2 مليون و215 ألفا و75 حالة، وذلك عقب تسجيل 62 ألفا و64 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.
وذكرت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إنديا تي في) الهندية - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 44 ألفا و386 حالة، وذلك عقب

تسجيل أكثر من ألف حالة وفاة جديدة.
يشار إلى أن أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت الشرطة الهندية عن مقتل 7

أشخاص على الأقل بعد اندلاع حريق هائل في فندق تستخدمه السلطات لعلاج مرضى كوفيد-19 بولاية أندرا براديش جنوبي البلاد في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد.

 قال مسؤول بالشرطة: "جرى إنقاذ العديد من الأشخاص ونُقلوا إلى مستشفى حكومي. تمت السيطرة على الحريق، لكن عمليات الإنقاذ ومكافحة النيران لا تزال جارية".

 وكتب وزير الداخلية أميت شاه عبر "تويتر": "(الحكومة) المركزية تؤكد على تقديم كل الدعم الممكن لحكومة الولاية. أقدم التعازي للأسر المنكوبة في وقت الحزن هذا. نصلي من أجل شفاء المصابين سريعا".

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