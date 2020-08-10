فوز لوكاشينكو بالانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا

استطاع الرئيس الحالي لبيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو التقدم بفارق ساحق على منافسيه في الانتخابات الرئاسية للبلاد، وفقًا لما أعلنته اللجنة المركزية للانتخابات، اليوم الاثنين.

أظهرت نتائج الفرز الأولية حصول رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، على 80.23% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد أمس الأحد.

وقالت اللجنة المركزية للانتخابات، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إن لوكاشينكو تحصل على 4

ملايين و652 ألف صوت، أي ما نسبته 80.23% من أصوات الناخبين.

وأغلقت مكاتب الاقتراع أبوابها في الساعة 20:00 (17:00 بتوقيت غرينيتش) من مساء أمس الأحد.

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ونافست زعيمة المعارضة، سفيتلانا تيخانوفسكايا، الرئيس ألكسندر لوكاشينكو في الانتخابات الرئاسية الحالية.

وعلى خلفية أعمال الشغب والاحتجاجات التي شهدتها بيلاروسيا ليلة أمس الأحد بعد

ظهور النتائج الأولية للإنتخابات، أعلن رئيس لجنة التحقيق، إيفان نوسكوفيتش، أنه تم فتح قضية جنائية بشأن أعمال شغب وعنف ضد الشرطة، مؤكدا أن المشاركين في هذه الأعمال قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما.

ونقلت وكالة "بيلتا" الحكومية عن نوسكوفيتش قوله، اليوم الاثنين: "فتحت لجنة التحقيق دعاوى جنائية بشأن وقائع أعمال شغب وعنف ضد موظفي وزارة الداخلية، التي جرت هذه الليلة في مدينة مينسك وعدد من المناطق الأخرى في البلاد".