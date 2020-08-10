28 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا وسط استمرار حالات الإصابة في العاصمة وضواحيها.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) إن السلطات الصحية في حالة تأهب بسبب اكتشاف حالات إصابة جماعية في سوق نامدايمون الشعبي في سول.

وذكر مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين أن حصيلة المصابين بكوفيد-19 سجلت 14 ألفا 626 حالة حتى منتصف ليل يوم أمس بزيادة 28 حالة جديدة مقارنة مع اليوم السابق، ومن بين

الحالات المصابة سجلت 17 حالة لانتقال العدوى محليا و11 حالة وافدة.وسجلت سول 11 حالة، فيما سجلت 5 حالات بإقليم كيونجكي، وحالة واحدة من بوسان.وبقي عدد المتوفين ثابتا عند 305 حالات، وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 16 حالة ليصل إلى 13 ألفا و658 حالة.

ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الاثنين أن كوريا الجنوبية خفضت تحذير السفر

إلى مقاطعة هوبي الصينية بؤرة تفشي فيروس كورونا، موضحة أن الوضع يظهر علامات على الاستقرار مع ارتفاع الطلب على السفر.وأشارت الوزارة - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - إلى أنه تم رفع مستوى التحذير "الأحمر" بالنسبة لمقاطعة هوبي والذي يعني توصية بمغادرة المنطقة، وأن المنطقة حاليا تحت مستوى تحذير خاص من السفر والذي يطبق على باقي المناطق الصينية.وكانت كوريا الجنوبية قد فرضت مستوى التحذير أحمر اللون على

مقاطعة هوبي في 25 يناير الماضي كأولى خطوات منع تفشي فيروس كورونا في مراحل انتشار الوباء الأولى.