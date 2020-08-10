اخبار العالم

28 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

سجلت كوريا الجنوبية 28 إصابة جديدة بفيروس وسط استمرار حالات الإصابة في العاصمة وضواحيها.
وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) إن السلطات الصحية في حالة تأهب بسبب اكتشاف حالات إصابة جماعية في سوق نامدايمون الشعبي في سول.
وذكر مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين أن حصيلة المصابين بكوفيد-19 سجلت 14 ألفا 626 حالة حتى منتصف ليل يوم أمس بزيادة 28 حالة جديدة مقارنة مع اليوم السابق، ومن بين

الحالات المصابة سجلت 17 حالة لانتقال العدوى محليا و11 حالة وافدة.
وسجلت سول 11 حالة، فيما سجلت 5 حالات بإقليم كيونجكي، وحالة واحدة من بوسان.
وبقي عدد المتوفين ثابتا عند 305 حالات، وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 16 حالة ليصل إلى 13 ألفا و658 حالة.

ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الاثنين أن كوريا الجنوبية خفضت تحذير السفر

إلى مقاطعة هوبي الصينية بؤرة تفشي فيروس كورونا، موضحة أن الوضع يظهر علامات على الاستقرار مع ارتفاع الطلب على السفر.
وأشارت الوزارة - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - إلى أنه تم رفع مستوى التحذير "الأحمر" بالنسبة لمقاطعة هوبي والذي يعني توصية بمغادرة المنطقة، وأن المنطقة حاليا تحت مستوى تحذير خاص من السفر والذي يطبق على باقي المناطق الصينية.
وكانت كوريا الجنوبية قد فرضت مستوى التحذير أحمر اللون على

مقاطعة هوبي في 25 يناير الماضي كأولى خطوات منع تفشي فيروس كورونا في مراحل انتشار الوباء الأولى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا