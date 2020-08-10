كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الصين تسجل 49 حاللة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت اللجنة الصحية الصينية، اليوم الاثنين، 49حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة.

وأصدرت اللجنة الصحية الصينية، بيانًا رسميًا، قالت فيه إنه قد تم الإبلاغ عن 49 حالة إصابة بفيروس كورونا، مقارنة بـ 23 حالة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة الصحية الصينية، أن 35 من الإصابات الجديدة حالات وافدة، مشيرة إلى أنه لا توجد وفيات جديدة.

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وكانت السلطات الصينية، أبلغت عن 31 مريضا جديدا بدون أعراض، مقارنة بـ 11 في اليوم السابق.

وقالت إنه اعتبارا من 9 أغسطس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي للصين 84668 حالة.

أما حصيلة وفيات فيروس كورونا في الصين فقد ظلت دون تغيير عند 4634.