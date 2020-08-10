شكرا لقرائتكم خبر عن " يعقوب الريسي" يوجه انتقادًا لاذعًا لقطر جراء تمويلها لحزب الله اللبناني والان مع التفاصيل

الإثنين 10 أغسطس 2020 وجه الكاتب الإماراتي يعقوب الريسي، انتقادًا لاذعًا لقطر جراء تمويلها لحزب الله اللبناني.

Advertisements وقال في تغريدة عبر "تويتر": "يمولون حزب الله لتدمير لبنان ثم يتبرعون لحزب الله لتعمير لبنان". وأضاف: "التناقض والغباء ودعم الإرهاب جزء لا يتجزأ من سياسة دويلة قطر المرتبكة".

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