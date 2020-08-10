شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسي: قطر تحاول التغطية على فضيحة دعمها للإرهاب والان مع التفاصيل

الإثنين 10 أغسطس 2020 قال المحلل السياسي السعودي البارز منذر آل الشيخ مبارك، إن قطر تحاول التغطية على فضيحة دعمها للإرهاب عبر دفع مبالغ مالية لعدد من الدول الأوروبية.

Advertisements وكتب عبر تغريدة له على "تويتر": يحاول نظام الدوحة بشتى الوسائل مدارة فضيحة دعم الإرهاب ومحاولة إخفاء ملف علاقة قطر عبر دفع مبالغ وصلت إلى 10ملايين يورو بألمانيا ومئات الآلاف من اليوروات ببلجيكا، السيناتور نتاليه يشير لذلك الآن في فرنسا التي تشهد مؤتمر دعم لبنان، تقتل القتيل وتمشي في جنازته".

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