الصدر يقدم 11 مقترحاً لـ'إقامة العزاء' في شهري محرم وصفر

قدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، 11 مقترحاً لـ"إقامة العزاء" في شهري محرم وصفر في ظل انتشار فايروس كورونا في البلاد، من بينها إطعام الفقراء والمساكين والمتضررين والمهجرين، ورفع السواد والرايات "من غير تعدٍ على الآخرين"، Advertisements

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