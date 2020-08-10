الذهب يهبط مع تمسك الدولار بمكاسبه والتركيز على الخلافات الأميركية الصينية

وفي التعاملات المبكرة، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2 بالمئة إلى 2030.10 دولار للأونصة، وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.6 بالمئة إلى 2040.80 دولار.

وكان الذهب بلغ ذروة قياسية عند 2072.50 دولار يوم الجمعة ثم تراجع نحو اثنين بالمئة مع انتعاش الدولار بفعل بيانات تظهر نمو الوظائف الأميركية غير الزراعية 1.763 مليون وظيفة في تموز.



وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق لدى أكسي كورب للخدمات المالية، أن "ارتفاع الدولار يضغط على قرارات المستثمرين، فضلا عن أن الناس سيكونون أكثر (ميلا) لجني الأرباح بعد موجة صعود بهذه الضخامة".

وتراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 28.24 دولار للأونصة، في حين صعد البلاتين 1.2 بالمئة مسجلا 972.93 دولار واستقر البلاديوم عند 2177.04 دولار للأونصة.