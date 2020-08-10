انتحار امرأة حرقاً داخل منزلها جنوب شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بأن امرأة انتحرت حرقاً داخل منزلها جنوب شرقي العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "امرأة أقدمت على الانتحار بواسطة حرق نفسها داخل منزلها ضمن حي المعلمين بمنطقة النهروان".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقاً للكشف عن الملابسات".
يذكر أن بغداد ومحافظات أخرى تشهد بين الحين والآخر حالات انتحار، يعزوها المتخصصون في الغالب إلى مشاكل عائلية وضغوط نفسية.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقاً للكشف عن الملابسات".
يذكر أن بغداد ومحافظات أخرى تشهد بين الحين والآخر حالات انتحار، يعزوها المتخصصون في الغالب إلى مشاكل عائلية وضغوط نفسية.
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