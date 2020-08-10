نادين نجيم مستاءة وستغادر بلدها... لا رجعة الى الوراء!

وجاء في التغريدة: "من هذه اللحظة من المشفى أخدت قرار: سوف أترك البلد وأعيش بأمان ببلد تاني يحترم شعبه أحسن ما أبقى ببلد يحكمه زعران وموت. تنقبروا انتوا تحت التراب، بعدها سنعود إلى وطننا، وغير ذلك ليس هناك داع للكلام، وشكراً".

وأشارت نادين نجيم إلى أنها تعرضت لإصابات بالغة بسبب الانفجار، وأرفقت ذلك بمقطع فيديو يظهر حجم الدمار الذي تعرض له منزلها بسبب التفجير.

وكان انفجار ضخم قد هز العاصمة اللبنانية، بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، وأعلنت الحكومة اللبنانية أن بيروت منطقة منكوبة، والحداد العام على ضحايا الانفجار.