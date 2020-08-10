هزة أرضية بقوة 2.3 تضرب السليمانية

وقالت الهيئة في تقرير لها تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "مراصدنا الزلزالية سجلت فجر اليوم، عند الساعة (12:50:24) بالتوقيت المحلي حدوث هزة أرضية في منطقة سيد صادق بمحافظة السليمانية".

وأضاف التقرير أن "قوتها بلغت 2.3 درجة على مقياس ريختر، وتبعد 6كم شمال غرب منطقة سيد صادق في محافظة السليمانية"، مشيرة إلى أنه "لم يتم الشعور بها من قبل المواطنين، وسنوافيكم في حال حصول أي مستجدات أخرى".



ودعت الهيئة في تقريرها، المواطنين، إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة"، والالتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة منها.