سجّلت المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية، الاثنين، حدوث هزّة أرضية بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر في محافظة السليمانية.
وقالت الهيئة في تقرير لها تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "مراصدنا الزلزالية سجلت فجر اليوم، عند الساعة (12:50:24) بالتوقيت المحلي حدوث هزة أرضية في منطقة سيد صادق بمحافظة السليمانية".
وأضاف التقرير أن "قوتها بلغت 2.3 درجة على مقياس ريختر، وتبعد 6كم شمال غرب منطقة سيد صادق في محافظة السليمانية"، مشيرة إلى أنه "لم يتم الشعور بها من قبل المواطنين، وسنوافيكم في حال حصول أي مستجدات أخرى".
ودعت الهيئة في تقريرها، المواطنين، إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة"، والالتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة منها.
وأضاف التقرير أن "قوتها بلغت 2.3 درجة على مقياس ريختر، وتبعد 6كم شمال غرب منطقة سيد صادق في محافظة السليمانية"، مشيرة إلى أنه "لم يتم الشعور بها من قبل المواطنين، وسنوافيكم في حال حصول أي مستجدات أخرى".
ودعت الهيئة في تقريرها، المواطنين، إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة"، والالتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة منها.
كانت هذه تفاصيل خبر هزة أرضية بقوة 2.3 تضرب السليمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.