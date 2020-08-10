المرور تعلن موقف المخالفات منذ بدء حظر التجوال

أعلنت مديرية المرور العامة، الاثنين، موقف مخالفات حظر التجوال الوقائي في بغداد والمحافظات منذ بدء فرضه في الـ17 من آذار الماضي وحتى أمس الأحد.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارزها تمكنت من حجز 10530 مركبة و 12944 عجلة، وفرض 594351 غرامة".
وأشارت إلى أن "موقف الضبط في العاصمة بغداد ليوم أمس 9/8/2020 تضمن حجز 78 عجلة، و225 دراجة، وفرض 5580 غرامة".
وأشارت إلى أن "موقف الضبط في العاصمة بغداد ليوم أمس 9/8/2020 تضمن حجز 78 عجلة، و225 دراجة، وفرض 5580 غرامة".
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