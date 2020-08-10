المرور تعلن موقف المخالفات منذ بدء حظر التجوال

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارزها تمكنت من حجز 10530 مركبة و 12944 عجلة، وفرض 594351 غرامة".

وأشارت إلى أن "موقف الضبط في العاصمة بغداد ليوم أمس 9/8/2020 تضمن حجز 78 عجلة، و225 دراجة، وفرض 5580 غرامة".

