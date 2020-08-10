شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلل سياسي: قطر تحاول التغطية على فضيحة دعمها للإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال المحلل السياسي السعودي البارز منذر آل الشيخ مبارك، إن قطر تحاول التغطية على فضيحة دعمها للإرهاب عبر دفع مبالغ مالية لعدد من الدول الأوروبية.



وكتب عبر تغريدة له على "تويتر": يحاول نظام الدوحة بشتى الوسائل مدارة فضيحة دعم الإرهاب ومحاولة إخفاء ملف علاقة قطر عبر دفع مبالغ وصلت إلى 10ملايين يورو بألمانيا ومئات الآلاف من اليوروات ببلجيكا، السيناتور نتاليه يشير لذلك الآن في فرنسا التي تشهد مؤتمر دعم لبنان، تقتل القتيل وتمشي في جنازته".

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