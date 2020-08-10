تركيا تتحدى وتعلن رسمياً إجرائها عمليات في شرق المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين

- شريف الجنيدي

أعلنت البحرية التركية، اليوم الإثنين، أنها ستجري عمليات في شرق البحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، أن البحرية التركية أصدرت إخطاراً ملاحياً أعلنت فيه أن السفينة "عروج ريس" ستجري عمليات في شرق المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، أن بلاده استأنفت عمليات التنقيب في شرق المتوسط‎. أردوغان

وزعم أردوغان، في تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب صلاة الجمعة في آيا صوفيا، أن اليونان "لم تلتزم بتعهداتها المتعلقة بالتنقيب عن موارد الطاقة في المنطقة“.

كما علّق أردوغان على الاتفاقية المصرية اليونانية بشأن ترسيم الحدود البحرية، قائلاً: "لا قيمة لها واعتبرها باطلة".

وأكد أردوغان أن بلاده "ستستمر في عمليات التنقيب شرق المتوسط"، مشيراً إلى أنه تم وقفها في وقت سابق "بناء على طلب من المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل".

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وأضاف الرئيس التركي: "لسنا بحاجة للتباحث مع من ليس لديهم أي حقوق في منطقة الصلاحية البحرية"!.

وشدد أردوغان على أن بلاده "ستواصل الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع ليبيا بحزم كبير".

والخميس، وقعت مصر مع اليونان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وأعلنت الخارجية التركية رفضها لترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.

وقالت الخارجية التركية، في بيان منشور على موقعها الإلكتروني، إن الاتفاقية التي وقع عليها وزيرا الخارجية المصري سامح شكري واليوناني نيكوس دندياس في القاهرة "باطلة بالنسبة لأنقرة"، مشددة على عدم اعتراف تركيا بوجود حدود بحرية بين الدولتين.

وزعمت الوزارة أن الاتفاقية المصرية-اليونانية "تخص منطقة تعتبرها تركيا جزءاً من جرفها القاري"، مضيفة أن أنقرة وجهت بلاغاً بهذا الشأن إلى الأمم المتحدة.

يشار إلى أنه في نوفمبر الماضي، وقع أردوغان اتفاقًا بحريًا مع حكومة الوفاق الليبية، تتذرع به للتنقيب في شرق المتوسط، وسط اعتراضات أوروبية ودولية وإقليمية.