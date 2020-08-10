فوز لوكاشنكو في انتخابات بيلاروسيا والمعارضة ترفض النتيجة

مينسك: فاز رئيس بيلاروسيا المنتهية ولايته ألكسندر لوكاشنكو بولاية سادسة بنسبة 80,23 في المئة من الأصوات وفق نتائج أعلنتها وكالة أنباء "بيلتا" الرسمية.
وذكرت اللجنة الانتخابية المركزية أن سفيتلانا تيخانوفسكايا المنافسة الرئيسية للوكاشنكو حصلت على 9,9 في المئة من الأصوات في الانتخابات التي أجريت الأحد وتخللتها أعمال عنف واتهامات بالتزوير.
وكانت دارت مساء الأحد صدامات بين الشرطة ومحتجين في العاصمة البيلاروسية مينسك ومدن أخرى استخدمت خلالها قوات إنفاذ القانون القنابل الصوتية، وفق ما أفاد شهود وتقارير إعلامية، وذلك عقب انتخابات رئاسية تقول المعارضة إنها مزوّرة.
وأعلن عن مقتل شخص واحد على الأقل في الاحتجاجات.
وقال شهود عيان إن الفوضى عمّت العاصمة التي صدح فيه صراخ المحتجين وأطلقت أبواق السيارات وصفارات الإنذار.
وتجمع في وسط مينسك آلاف من المحتجين ونحو ألف شرطي، وقد وقعت صدامات حاول خلالها محتجون إقامة عوائق.
وكانت استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع الرسمي منحت المرشحة الرئيسية للمعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا 6,8 بالمئة من الأصوات، وقد سارعت لرفض النتائج والتشديد على أن "الغالبية معنا".
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