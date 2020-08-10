شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: المشاركة الإيجابية هى الضمانة الوحيدة لإفراز مجلس شيوخ يُعبر عن الشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية توجه الناخبين للجان ومقار الاقتراع للمشاركة بانتخابات مجلس الشيوخ، لافتة إلى أن التصويت والمشاركة بالاستحقاقات الانتخابية والدستورية حق كفله الدستور والقانون لكافة المواطنين، مناشدة المواطنين بالتوجه يومى 11 و12 القادمين للجان الاقتراع للمشاركة بإيجابية بانتخابات مجلس الشيوخ والتعبير عن آرائهم بحرية وإيجابية.

وأوضحت النائبة، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن أهمية المشاركة تتجسد فى عدم السماح لأى شخص غير كفء دخول مجلس الشيوخ الذى يُمثل الشعب المصرى، مؤكدة أن المشاركة الإيجابية والفعالة من جانب المصريين هى الضمانة الوحيدة لإفراز مجلس شيوخ يُعبر عن الشارع المصرى، مضيفة أن الهدف من المشاركة هو اختيار المرشحين ذوى الفكر والأوجه المشرفة لمصر والمصريين فى المحافل الدولية والبرلمانية.

وأشارت النائبة إلى أنها قد نشرت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" رابط موقع الهيئة الوطنية للانتخابات لمساعدة المواطنين فى الاستعلام عن المقار الانتخابية والمحافظة والقسم والشارع ورقم اللجنة الفرعية ورقم المنتخب فى كشوف الناخبين، لافتة إلى أن زيارة الناخبين لهذا الرابط أمر مهم حتى يتم تسهيل المهمة على الناخبين فى الوصول إلى اللجان الفرعية بشكل أسرع وأكثر سهولة.

Advertisements

كما أكدت النائبة ميرفت ألكسان على ضرورة توعية الناخبين بآلية اختيار المُرشحين حتى لا يتم إبطال أصواتهم رغم حرصهم على المشاركة، موضحة أن الناخب سيتسلم بطاقتى اقتراع داخل اللجنة الفرعية، الأولى متعلقة بنظام الانتخاب بالقائمة، وبها يتم وضع علامة بجوار القائمة التى يريد الناخب انتخابها، والبطاقة الثانية تتعلق باختيار المرشحين بنظام بالفردى، ويختلف عدد المقاعد من محافظة لأخرى، موضحة أنه على الناخب اختيار العدد المُحدد من المقاعد لمحافظته دون زيادة أو نقصان حتى لا يتم إبطال الصوت.

وكان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، قد لفت إلى أن الهيئة تدرس بجدية توقيع عقوبة غرامة 500 جنيه على كل من يتخلف عن أداء واجبه الوطنى بعدم الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ دون عذر، وفقا لصحيح القانون.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم فى بيان له، أن الدولة تتحمل أعباء كثيرة وتكاليف باهظة من أجل إتمام الاستحقاق الدستورى المتمثل فى انتخابات مجلس الشيوخ، وهو ما يحتم على المواطنين ضرورة المشاركة بكثافة فى تلك الانتخابات وعدم التقاعس عن أداء دوره تجاه بلده كمواطن مصرى، مضيفا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى والتخلف عنها تخلف عن أداء هذا الواجب.