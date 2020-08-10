ماذا قال بيريز لزيدان بعد الإقصاء من دوري الأبطال؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن رئيس ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، تحدث مع مدرب الفريق، الفرنسي زين الدين زيدان، على متن الطائرة أثناء عودتهما من رحلة إنجلترا عقب وداع دوري أبطال أوروبا.

وخسر ريال مدريد في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال أمام مانشستر سيتي 2-1، وهي نفس النتيجة التي خسر بها في الذهاب أيضًا، ليودع البطولة مبكرًا.

وترددت شائعات حول احتمالية رحيل زيدان عن تدريب ريال مدريد، بعد إخفاقه في تحقيق اللقب الأوروبي.

وبحسب موقع "ديفينسا سنترال" الإسباني، فإن فلورنتينو بيريز طالب زيدان بألا يلتفت للشائعات، مؤكدا له أنه سيظل مدربًا لريال مدريد في الموسم المقبل، خاصة بعد التتويج ببطولتي الدوري والسوبر.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيريز تحدث كثيرًا مع زيدان خلال رحلة العودة إلى مدريد، وأبلغه بأن سعيد بكل ما حققه هذا الموسم، وأنه سيواصل الاعتماد عليه.