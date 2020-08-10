5 إصابات بحادث طرق في يانوح- جث  

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة في حادث طرق وقع بين سيارتين خصوصيتين في مدخل يانوح- جث، الليلة الماضية.
وقدمت طواقم طبية من "نجمة داود الحمراء" ومركز "حيان" العلاجات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى المستشفى.
وأفاد مصدر طبي أن مستشفى الجليل الغربي في مدينة نهريا، استقبل 5 مصابين من حادث طرق بين مركبتين وقع على مفترق يانوح- جث. ووصفت إصابة رضيع (9 أشهر) وشاب (18 عاما) بالمتوسطة، فيما وصفت جراح ثلاثة مصابين (28 و26 و18 عاما) بالطفيفة.
هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.
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