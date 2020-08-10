حيفا: إصابة امرأة وابنها في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت امرأة وابنها بجروح متوسطة خلال شجار بمنزل في مدينة حيفا، الليلة الماضية.
وقدمت طواقم الإسعاف التابعة العلاجات الأولية للمصابين، ومن ثم نقلتهما إلى مستشفى "رمبام" لاستكمال العلاج.
ووفقا لادعاء الشرطة فإنها تلقت بلاغا عن إصابة أم (57 عاما) بجروح متوسطة، وابنها (23 عاما) بجروح طفيفة، بعد تعرضهما لإطلاق نار في حي الهدار بحيفا. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.
هذا، وأجري التمشيط والبحث لرصد الجناة إلى جانب جمع البينات والأدلة، ولم تعلن أي تفاصيل أخرى.
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