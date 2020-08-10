مغردون يحملون قطر مسؤولية تدمير بيروت بدعمها حزب الله الإرهابي

الإثنين 10 أغسطس 2020

حمل مغردون من مختلف الدول العربية قطر مسؤولية تدمير بيروت بدعمها حزب الله الإرهابي، ودعوا لمحاسبتها على جرائمها.



وأطلق المغردون هاشتاق تحت اسم "#أموال_قطر_تدمر_بيروت"، طالبوا خلاله بطرد قطر من الجامعة العربية، وطرد سفيرها من لبنان ومقاضاتها دوليا.

ونشر المغردون مقتطفات من مواقع غربية من بينها موقع فوكس نيوز الأمريكي، الذي يكشف دعم قطر الحزب الإرهابي الموالي لإيران بالمال والسلاح.

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واستنكروا سلوكيات قطر التي تدعم الإرهاب في لبنان وتدمر مرافقها وتقتل الأبرياء بها، ثم تعزيهم وترسل المساعدات للتغطية على جرائمها، مشيرين إلى أنه ينطبق عليها المثل الشهير "اقتل القتيل وامشي في جنازته".

شهد لبنان الثلاثاء الماضي انفجارا هائلا ناجما عن اشتعال 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم (يعادل 1800 طن من مادة "TNT" شديدة الانفجار) في مرفأ بيروت، ما أسفر عن مقتل 160 شخصا وإصابة ستة آلاف آخرين، وإلحاق الضرر بنصف العاصمة وتشريد أكثر من 300 ألف شخص.

انفجار "الثلاثاء الأسود" أطلق عليه "هيروشيما بيروت"، نظرا لفداحته وشكل سحابة الفطر التي خلفها والدمار الذي لحق به، ما شبهه كثيرون بأنه يضاهي تفجير قنبلة نووية، ما دفع دول العالم إلى الإسراع في تقديم يد العون والمساعدة للبنان والإعراب عن تضامنها معه في هذه الفاجعة التي هزت أرجاء العاصمة.

ورغم فرضية أن الانفجار كان "عرضيا" فإن ذلك لم يبرئ حزب الله اللبناني أو يخلِ مسؤوليته عن الحادث، في ظل سيطرته "بشكل غير رسمي" على المرفأ وقيامه بأنشطة مشبوهة به، إضافة إلى حوادثه السابقة المرتبطة بنفس المادة المتسببة في الفاجعة في عدة أماكن حول العالم، وكذلك لغز عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الكمية الهائلة من نترات الأمونيوم الموجودة منذ 2013 رغم مطالبات عدة بإعادة تصديرها والتخلص منها.