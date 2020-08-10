هاشتاج أموال قطر تدمر بيروت يفضح دعم الدوحة للإرهاب

الإثنين 10 أغسطس 2020

تصدر هاشتاج أموال قطر تدمر بيروت موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ظهور تقارير تؤكد تورط قطر فى تفجير مرفأ بيروت.



وانتشرت تقارير أمريكية تؤكد دعم قطر للإرهاب وحزب الله مما ادى الى تفجير مرفأ بيروت.

وجاءت أبرز تعليقات رواد تويتر.. ما نقول الا الله يلعن النظام القطري الفاسد..تمويل الإرهاب في كل مكان بسوريا وليبيا والعراق

وما اكتفى بهذا بس.. تسببو بموت الكثير من الأبرياء في بيروت بهدف الوصول لأهدافهم الخبيثة.

Advertisements

لولا أموال #قطر لما استطاع حزب الله السيطرة على مرفأ #بيروت ولايشك أحد بأن #الدوحة شريكة في الدم الذي سفك فتحقيق الفوكس نيوز عن دور المال القطري خطير جدًا فهل تتحرك #لبنان وتنضم للقضية التي رفعت في نيويورك وتحمل الدوحة المسؤولية وتطالبها بالتعويضات!

قطر طبقت مقولة أقتل القتيل وأمشي في جنازته تعطي حزب الله السلاح عشان يسيطر على الشعب اللبناني ويقتل فيه وبنفس الوقت تطلع تعزيهم بعد ما تحل الكارثه عليهم

حسبنا الله فيك ياقطر.. سرطان الخليج والمنطقة والأمة العربية والإسلامية

وقال مروان عبود محافظ بيروت، إن عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت تجاوز 220 قتيلا والجرحى يتجاوز 5 آلاف مصاب.