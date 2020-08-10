شركة أبوظبي للخدمات الصحية”صحة” تعلن زيادة ساعات العمل في عدد من العيادات الخارجية

الإثنين 10 أغسطس 2020

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية”صحة” زيادة ساعات العمل في عدد من العيادات الخارجية في كل من مدينة الشيخ شخبوط الطبية، ومدينة الشيخ خليفة الطبية، ومستشفى توام، وذلك في إطار حرصها على تلبية احتياجات الرعاية الصحية للمرضى، وتقليل وقت الانتظار، وتحسين رحلة المريض، بما يتماشى مع رؤية “صحة” في تقديم رعاية صحية عالمية المستوى للمتعاملين مع منشآتها.



ولضمان أقصى درجة من راحة المراجعين فإنه بإمكانهم حجز المواعيد للحصول على الاستشارة الطبية للتخصصات المطلوبة من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 08:30 مساءً، من الأحد إلى الخميس، وسيتم افتتاح عيادات مختارة أيضاً أيام السبت.

وبهذه المناسبة أكد راشد سيف القبيسي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة “صحة” حرص “صحة” على تطوير قطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، وتقديم رعاية صحية عالمية المستوى لأفراد المجتمع، وضمان وصولهم إلى منشآت “صحة” المنتشرة في أهم المواقع الاستراتيجية في إمارة أبوظبي والحصول على الرعاية الطبية التي يحتاجونها، ومن هذا المنطلق فقد حرصت “صحة” على زيادة عدد ساعات العمل في العيادات التخصصية الخارجية في عدد من مستشفياتها حرصاً على راحة المراجعين، مشيراً إلى أن زيادة ساعات العمل في العيادات الخارجية سيكون له نتائج ايجابية لتلبية كل الاحتياجات الطبية لأفراد المجتمع.

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وقال إنه في ضوء عودة النشاط في جميع المجالات في دولة الإمارات، وعودة الناس لممارسة حياتهم وإعادة ترتيب أولوياتهم فيما يخص احتياجاتهم من الرعاية الصحية، فإن شركة “صحة” طبقت إجراءات السلامة الجديدة في جميع مرافقها بما يتماشى مع الإجراءات الوقائية والإحترازية التي أقرتها الجهات المختصة في دولة الإمارات، وقررت كذلك زيادة ساعات العمل في العيادات الخارجية، خاصة تلك التي تواجه طلباً متزايداً في كل من مدينة الشيخ شخبوط الطبية، ومدينة الشيخ خليفة الطبية، ومستشفى توام، مثل أمراض القلب، الأعصاب للكبار والأطفال، الأنف والأذن والحنجرة، جراحة الأعصاب، بالإضافة إلى التخصصات التكميلية لكل مرفق.

من جانبه ، قال الدكتور مروان الكعبي، المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة في شركة “صحة” إن تمديد ساعات العمل في العيادات الخارجية في عدد من منشآت “صحة” سيتيح للمراجعين المرونة في جدولة مواعيدهم للحصول على الرعاية الصحية التي يحتاجونها، ونحن حريصون على راحة المتعاملين مع منشآتنا ونعمل دائماً لضمان حصولهم على الخدمات المتميزة التي يستحقونها.

وأعرب عن عميق الإمتنان للكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإدارية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، ومدينة خليفة الطبية، ومستشفى توام، لما تبذله من جهود، وتفانهيا في الحفاظ على راحة المرضى، والعمل لضمان تلبية جميع احتياجات المجتمع بكفاءة وفعالية وسرعة .

الجدير بالذكر أن شركة “صحة” طبقت احتياطات وإجراءات أمان إضافية عبر مرافقها، لضمان وصول المرضى دون انقطاع إلى خدماتها على الرغم من انتشار فيروس كوفيد 9، منها: الرعاية المنزلية للمرضى الأكثر عرضة للخطر، من كبار المواطنين، والذين يعانون من أمراض مزمنة، وأصحاب الهمم، وخدمة توصيل الأدوية إلى المنزل، واستشارات التطبيب عن بعد، وتطعيم الأطفال وهم بالسيارة دون الدخول إلى المراكز الطبية.