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دولة الإمارات أثبتت أنها مركز للعمل الخيري في العالم

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 10 أغسطس 2020

كتبت صحيفة إماراتية،  " أثبتت الإمارات أنها مركز للعمل الخيري في العالم، حيث يفيض خيرها على جميع الدول، تاركة شواهد ومنجزات تؤكد أنها أيقونة العطاء الإنساني، من خلال جسورها الخيرية الممتدة بالعطاءات الإنسانية عبر العالم، وإسهاماتها الكبيرة في نجدة المستضعفين والمنكوبين".

 

وأضافت صحيفة "البيان" الإماراتية مساعدات الدولة نابعة من شعورها بالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية، إذ تسهم في تقديم العون للدول الأشد فقرا والدول النامية، وللمنظمات الدولية، فهي توجه رسالة للعالم أجمع أنها بلد الإنسانية العظيمة، وأنها منبع الخير والوفاء للجميع، فعطاؤها نهر متدفق لا ينضب، وقد باتت شعلة الخير والإنسانية في العالم، حيث إن رايتها ستظل خفاقة دائما في سماء الإنسانية ".

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وأشارت إلى أن الدولة أضحت في مقدمة الداعمين للعمل الإنساني والتنموي، وبالأرقام والإحصاءات، حيث طالت مساعداتها، أصقاع الأرض، وعمت بخيرها مختلف الدول دون النظر في تباين الديانات والسياسات.

 

واختتمت " البيان " افتتاحيتها بالقول " شكلت الإمارات بهذا النهج الإنساني المتوازن في قراءتها لمعطيات جائحة «كوفيد 19»، نموذجا يحتذى في العمل الإنساني والخيري، وحظيت بمكانة مرموقة جعلتها محل تقدير واحترام كل الأمم. فهي تضع الإنسان أينما كان في موقع الصدارة، وتعتبره الغاية القصوى لما يجب أن تهدف إليه السياسة وأدواتها.

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