الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من التحركات التركية شرق المتوسط

المناطق - الرياض

أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم عن قلقه إزاء التحركات العسكرية التركية في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأكد الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل في بيان اليوم أن التحركات العسكرية التركية لن تسهم في إيجاد أي حلول بل ستؤدي إلى قدر أكبر من العداء وانعدام الثقة.

وأوضح أنه يجب ترسيم الحدود البحرية من خلال الحوار والمفاوضات، وليس من خلال الإجراءات الأحادية الجانب وتعبئة القوات البحرية، مبيناً أنه يجب حل النزاعات وفقًا للقانون الدولي.

وشدد المسؤول الأوروبي أن الاتحاد ملتزم بالمساعدة في حل مثل هذه الخلافات والمنازعات، مشيرًا إلى أنه سيبذل كل الجهود اللازمة لإعادة إنشاء الحوار وتسهيل إعادة المشاركة، داعيًا الجميع للعمل معا من أجل الأمن في البحر الأبيض المتوسط.