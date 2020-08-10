شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا البيضاء .. قتلى ومصابون في احتجاجات بعد الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل
قال ممثل عن جماعة (سبرنج 96) الحقوقية في روسيا البيضاء اليوم الاثنين إن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه بعد أن دهسته عربة سجناء تابعة للشرطة وأصيب العشرات في اشتباكات بين الشرطة ومحتجين بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد.
وقال فالنتين ستيفانوفيتش "هناك ما لا يقل عن 120 معتقلا لكن هذه بيانات أولية".
وخرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع أمس الأحد للاحتجاج بعد أن أظهرت النتائج الأولية أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو على وشك الفوز بفترة ولاية سادسة في انتخابات يقول معارضوه إنها زورت لصالحه.
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