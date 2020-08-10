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إصابات كورونا تتخطى ربع مليون حالة في إيطاليا

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بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد19-) في إيطاليا 250 ألفا و566 حالة حتى الساعة 0730 صباح اليوم الاثنين بتوقيت ميلانو، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووصل إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا بسبب الفيروس إلى 35205 حالات . في حين تعافى 202 ألف و98 شخصا من المصابين حتى الآن.

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