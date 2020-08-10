النزاهة تعلن صدور أمر قبض بحق رئيس هيئة استثمار كركوك

دائرة التحقيقات في الهيئة، وبمعرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى "صدور أمر قبضٍ بحق رئيس هيئة استثمار محافظة كركوك؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".وأوضحت الدائرة أن "أمر القبض الصادر عن القضاء على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في مشروع (سوما ستي) السكني تضمن أيضاً أمر قبضٍ بحق رئيس هيئة استثمار كركوك السابق"، منوهةً إلى أن "تقرير خبراء ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي كان قد شخص تلك المخالفات".

وكانت الهيئة قد شخصت وجود 111 مشروعاً مُحالاً من قبل هيئة استثمار كركوك، من ضمنها 86 مشروعاً بلغت نسبة الإنجاز فيها صفراً% تضمَّنت مجمعات سكنيَّة وتجاريَّة وفنادق ومولات ومستشفيات وجامعات أهلية وغيرها.

