إدارة القوة الجوية تشكل الهيئة المؤقتة

رياضة 2020-08-10 | 08:04 338 مشاهدة أعلن نادي القوة الجوية الرياضي، عن تشكيل الهيئة المؤقتة لإدارة الصقور.

وذكر النادي في بيان ان "الهيئة المؤقتة للنادي اجتمعت وقررت اختيار مهدي ياسر نائبا لرئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي القوة الجوية ووليد الزيدي امينا للسر وهيثم كاظم امينا ماليا". ويترأس الهيئة المؤقتة قائد القوة الجوية اللواء شهاب جاهد، حيث تمت تسميته بعد استقالة قائد القوة الجوية السابق الطيار أنور حمه.



ومن المقرر ان تجرى انتخابات النادي خلال فترة ثلاثة أشهر.

ومن المقرر ان تجرى انتخابات النادي خلال فترة ثلاثة أشهر.

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