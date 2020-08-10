خرج الفنان الإماراتي حسين الجسمي عن صمته ورد على حملة التنمر التي تعرض لها بسبب تغريدة عبر فيها عن حبه للبنان قبل يومين من وقوع انفجار مرفأ بيروت.



وفي موازاة ذلك، أطلق ناشطون حملة لدعم الفنان حسين الجسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تدشين هاشتاغ "#حسين_الجسمي_كلنا_نحبك". وتناقلت وسائل إعلام عديدة أنباء مفادها بأن الجسمي يفكر جدياً بالاعتزال بعد الهجمة التي شُنت عليه واتهامه بأنه "فأل سوء" على لبنان، نظرا لأنه غنى في حفله الذي أقيم في "دبي أوبرا" أغنية "بحبك يا لبنان" للسيدة فيروز، غرد قبل يومين من حادث انفجار بيروت عبر حسابه في "تويتر" قائلا: "بحبك يا لبنان لتخلص الدني".وفي موازاة ذلك، أطلق ناشطون حملة لدعم الفنان حسين الجسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تدشين هاشتاغ "#حسين_الجسمي_كلنا_نحبك". وقبل ساعات، غرد الفنان الإماراتي بهذه التغريدة:



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجسمي يغرد بعد 'موجة التنمر' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.