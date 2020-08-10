مصرف الرافدين يعلن شمول فئتين جديدتين بالسلف الشخصية

أعلن مصرف الرافدين شمول منتسبي مديرية حماية المنشآت والشخصيات وشرطة النجدة في وزارة الداخلية بالسلف الشخصية.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تقرر شمول منتسبي مديرية حماية المنشآت وشرطة النجدة بالسلف الشخصية عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية". وأشار إلى أنه "بإمكان المنتسبين التقديم على السلفة عن طريق الرابط الإلكتروني https://qi.iq/loans".





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