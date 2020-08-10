أفادت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، باحتراق أربعة معارض للاثاث في حي السلام بمحافظة النجف.

وأضافت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنها استنفرت كل امكانياتها من إجل إخماد الحريق، وتم تعزيزها بإسناد من قبل إطفاء العتبة العلوية ودائرة الماء ، مشيرةً إلى تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة أسباب الحادث.

Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. حريق داخل معارض للاثاث في النجف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.