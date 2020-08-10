3 قتلى خلال اشتباكات مع الشرطة في البيرو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الحكومة في البيرو مقتل 3 من السكان الأصليين في اشتباكات مع الشرطة بعد قيامهم بمهاجمة معسكر لشركة نفط في الأمازون احتجاجا على التلوث وانتشار وباء كورونا "كوفيد-19".

وحاول نحو 70 شخصا من السكان الأصليين عند منتصف ليل السبت اقتحام المعسكر في محاولة لوقف العمل في بئر تابع لها في بلدة بريتانا النائية في منطقة لوريتو بسبب الإحباط من التسربات النفطية والإهمال الحكومي خلال أزمة تفشي الفيروس.

ويشكو السكان الأصليون من أن هذه البئر التي تديرها شركة بتروتال الكندية تسببت بتلوث أراضيهم من خلال سلسلة من التسربات النفطية.

وقالت الشركة بعد الاشتباك أنها أوقفت العمل بالموقع حيث يوجد نحو 100 شخص.

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وأعلن وزير الداخلية البيروفي خورخي مونتويا أن الاشتباك أسفر عن مقتل ثلاثة من السكان الأصليين، إضافة إلى جرح 6 من عناصر الشرطة و11 من السكان.

ولفت مونتويا إلى أنه تم إرسال وفد حكومي إلى منطقة لوريتو في محاولة لتهدئة الأمور.

وقالت منظمة "أوربيو" التي تمثل السكان الأصليين في الجزء البيروفي من الأمازون إن الهجوم كان ضد "شركة النفط والدولة بسبب إهمال أحبتنا والتخلي عنهم جراء نقص العلاج والأدوية" في ظل انتشار الوباء.