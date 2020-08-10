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دولة الإمارات أثبتت أنها وطن الخير ومنبع الإنسانية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020

دولة الإمارات أثبتت أنها وطن الخير ومنبع الإنسانية

متابعات_ الخليج 365

لقد أثبتت الإمارات للعالم من خلال وقوفها إلى جانب الدول في مواجهة تداعيات جائحة ، وهبّتها لنجدة لبنان في محنته بعد انفجار مرفأ بيروت، أنها لم تستأثر بخيراتها لأنفسها فقط، ولم تنسَ أشقاءها وإخوانها بل فقراء العالم والمحتاجين للمساعدة.

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وغني عن القول، إن الدبلوماسية الإنسانية أصبحت منهجاً متكاملاً لإعلاء مكانة الإمارات بين دول العالم، وقد ارتكزت على مبادئ وقيم وثوابت سليمة وصلبة مكنت الدولة من أن تحتل الرفعة العالية، وتنال السمعة العالمية الطيبة الكبيرة، وتكون دائماً محل إشادة دولية، فالإمدادات الطبية التي قدمتها الإمارات للدول المتأثرة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بلغت أكثر من 1248 طناً من المساعدات لأكثر من 92 دولة، استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في المجال الطبي.

 

الإمارات وطن الخير ومنبع الإنسانية، بقيادتها الرشيدة وشعبها الطيب الأصيل، وتراثها الحضاري والمجتمعي وموروثها الإنساني. فإغاثة الملهوف وإجابة المستغيث وإعانة المحتاج والسعي في قضاء حوائج الناس، دليل على قوة الإيمان وصدق الإخاء. ومن البديهي أن يسطّر أبناء الإمارات مناقب في تكريس السلام والخير والعطاء، وستكون في يوم من الأيام معالم تدرّس ضمن مناهج العلوم الإنسانية في العالم.

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