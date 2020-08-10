لتسهيل دخول أبوظبي..فحص كورونا السريع في دبي ورأس الخيمة والفجيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

بدأت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» توفير خدمة فحص الليزر بتقنية «دي بي آي»، للكشف عن الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في أربعة مراكز جديدة في إمارات دبي والفجيرة ورأس الخيمة، بدء من اليوم، بناء على حجز المواعيد مسبقاً، لتسهيل الدخول إلى أبوظبي. ورصدت «الإمارات اليوم» بدء تطبيق خدمة الفحص بالتقنية الجديدة، في دبي في مركزي ميناء راشد والخوانيج بدبي، للمراجعين، بناء على المواعيد المسجلة.



وتهدف «صحة» من وراء التوسع في هذه الخدمة التسهيل على المواطنين والمقيمين الراغبين في دخول إمارة أبوظبي، في غضون 48 ساعة، ليرتفع بذلك عدد المراكز التابعة لشركة «صحة» والتي تقدم فحص الليزر بتقنية(DPI) إلى سبعة مراكز، داخل وخارج إمارة أبوظبي بالإضافة إلى خيمة الفحص في منطقة غنتوت.

وأتاحت «صحة» حجز مواعيد فحص «كورونا» بتقنية الليزر «DPI»، عبر تطبيقها الذكي «SEHA» لدخول أبوظبي، مشيرة إلى أن المراكز التي توفر ذلك الفحص من المركبة، وقالت الشركة إنه في حال أظهر نتيجة الفحص إيجابية، فيتم إجراء مسحة الأنف (PCR) ويتعين على صاحب الفحص إجرائه في المركز ودفع 320 درهماً، وعقب إجراء الفحص يتعين عليه الالتزام بالحجر المنزلي لحين استلامه نتيجة مسحة الأنف.

وأوضحت أن الفحص بالليزر لدخول أبوظبي متاح فقط لعمر 12 سنة فما فوق، وذلك في أربعة مراكز جديدة تشمل مركز المسح ميناء راشد، ومركز المسح الخوانيج في إمارة دبي، ومركز المسح في الفجيرة، ومركز المسح دفن الخور في رأس الخيمة، لافتة إلى ضرورة إحضار الهوية عند الحضور لتلك المراكز، وإبراز الكود الخاص بالموعد من على الهاتف المحمول.

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ووفرت شركة «صحة» ثلاثة أنواع لحجز المواعيد الأول للأفراد والثاني للمجموعات التي لا تزيد على ثلاثة أشخاص، والثالث للعائلات والعمالة المنزلية بحد أقصى خمسة أفراد، وحددت 48 ساعة مدة صلاحية استخدام نتيجة الفحص بالليزر (DPI) لدخول إمارة أبوظبي.

وتعتمد تقنية «DPI» المبنية على الليزر على فحص عينات من الدم وقراءة شكل الخلايا فيها لتحديد - خلال ثوانٍ - وجود التهابات كالتي يحدثها فيروس «كوفيد-19»، كما يعتمد نظام التشخيص في الجهاز المبتكر في الإمارات تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدم في تحليل الصور وفقاً لمقياس دقيق جداً.

وكانت شركة «صحة» أعلنت نهاية الشهر الماضي عن توفير فحص الليزر بتقنية DPI للكشف عن الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في ثلاثة مراكز داخل إمارة أبوظبي تشمل مركز مدينة زايد الرياضية، ومركز المسح على الكورنيش، ومركز الهيلي في مدينة العين، بالإضافة إلى مركز الفحص في خيمة «غنتوت» بمنطقة سيح شعيب «بعد نقطة التفتيش» بقيمة 50 درهما، ليبلغ إجمالي عدد المراكز التي توفر الفحص بتقنية الليزر ثمانية مراكز على مستوى الدولة للتسهيل على الراغبين دخول إمارة أبوظبي.

وتتميز تقنية «DPI» المبنية على الليزر بسهولة إجراءات الفحص والحصول على النتيجة، ورخص الكلفة المالية، حيث لا يستغرق أكثر من ثلاث دقائق، يتم خلالها تسجيل الشخص عبر قارئ الهوية، ومن ثم أخذ الدم من الإصبع بالطريقة نفسها لفحص السكري في الدم من خلال خدش صغير بمشرط طبي في الإصبع، ووضعه تحت الجهاز، حيث تضيء خلايا الدم المحاصرة بين شريطين مغطيين بشعاع الليزر، ليتم عبر تقنية «DPI»تحديد ما إذا كانت خلايا الدم مصابة بالفيروس من عدمه، ما يشجع الكثيرين على التسجيل للحصول على موعد، خصوصاً أن رسوم الفحص 50 درهماً فقط.

وتتميز أشعة الليزر بأنها أداة مهمة ودقيقة للكشف عن وجود الخلايا المصابة، ونجح القطاع الطبي في الدولة من خلال تقنية الفحص بالليزر في اختصار كثير من الوقت والجهد، نظراً لإمكانية تسخيرها في الكشف عن الفيروس، سواء بإجراء المسح الضوئي بالليزر لعدد كبير من الأفراد دفعة واحدة دون الحاجة إلى أجهزة وتقنيات باهظة الثمن والتعقيد، أو باستخدامها في تحليل عينات الدم في المختبرات الطبية، والكشف عن النتيجة خلال بضع ثوانٍ