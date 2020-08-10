الإمارات.. 4 مراكز جديدة لفحص فيروس كورونا بتقنية الليزر في دبي والفجيرة ورأس الخيمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، عن توفير فحص الليزر بتقنية «دي بي آي»، للكشف عن الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في 4 مراكز جديدة في دبي والفجيرة ورأس الخيمة، حيث وفرت عبر تطبيقها الرسمي على الهواتف الذكية «صحة» خدمة حجز الموعد، مشيرة إلى أن نتيجة الفحص بالليزر (DPI) لدخول أبوظبي صالحة لمدة 48 ساعة فقط، وفقا للبيان.



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وتفصيلاً، أوضحت صحة، أنه تم افتتاح 4 مراكز جديدة منها مركزان في إمارة دبي بمنطقتي ميناء راشد والخوانيج، ومركز في منطقة الرميلة إمارة الفجيرة، ومركز في إمارة رأس الخيمة بمنطقة دفن الخور، وذلك بجانب مراكز الفحص الثلاثة في أبوظبي التي تشمل مركز مدينة زايد الرياضية، ومركز المسح على الكورنيش، ومركز الهيلي في مدينة العين، بالإضافة إلى خيمة الفحص بمنطقة غنتوت الواقعة على طريق دبي أبوظبي.

أوضحت صحة، أنه في حال أظهر فحص DPI (تقنية الليزر) ضرورة إجراء مسحة الأنف (PCR) سيتعين على الشخص إجراء الفحص في المركز ودفع 320 درهماً في الموقع، وبعد إجراء الفحص يتعين عليه الالتزام بالحجر المنزلي لحين استلامه نتيجة مسحة الأنف، مشيرة إلى أن الفحص بالليزر (DPI) لدخول أبوظبي متاح فقط بداية من سن 12 سنة ويشترط إحضار الهوية الإماراتية الأصلية عند الحضور إلى الموعد وإبراز رمز الـQR كود الخاص بالموعد من على الهاتف.

وتعتمد تقنية «DPI» المبنية على الليزر على فحص عينات من الدم وقراءة شكل الخلايا فيها لتحديد خلال ثوانٍ وجود التهابات كاللتي يحدثها فيروس كوفيد 19. وتتميز تقنية «DPI» المبنية على الليزر، بسهولة إجراءات الفحص والحصول على النتيجة، ورخص الكلفة المالية، حيث لا يستغرق أكثر من ثلاث دقائق، يتم خلالها تسجيل الشخص عبر قارئ الهوية، ومن ثم أخذ الدم من الإصبع بالطريقة نفسها لفحص السكري في الدم، من خلال خدش صغير بمشرط طبي في الإصبع، ووضعه تحت الجهاز، حيث تضيء خلايا الدم المحاصرة بين شريطين مغطيين بشعاع الليزر، ليتم عبر تقنية، «DPI» المبنية على الليزر تحديد إذا ما كانت خلايا الدم مصابة بالفيروس من عدمه، ما شجع الكثيرين على التسجيل للحصول على موعد، خصوصاً أن رسوم الفحص 50 درهماً فقط.