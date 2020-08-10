شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى مناشدا المصريين المشاركة بانتخابات الشيوخ: خليك إيجابى وقول رأيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشد النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، جموع المصريين ممن لهم حق التصويت بالانتخابات والمقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بالتوجه إلى مقار لجان الاقتراع للمشاركة بإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ والتعبير عن آرائهم بكل حرية وشفافية، مؤكدا أن الانتخاب هو حق لكل مواطن كفله له الدستور والقانون، كما أنه يُعد واجبا وطنيا على كل مصري أيضا وليس حق فقط.

وأوضح متولى، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن مشاركة المصريين بالانتخابات إنما يعكس الصورة الحضارية والمتقدمة للشعب المصرى صاحب الحضارة والرقى، لافتا إلى أنه لا يدعو المصريين إلى التصويت في اتجاه معين أو لصالح حزب أو كيان أو أفراد، قائلا: "إنما هي دعوة للمشاركة الإيجابية والفعالة"، موجها حديثه للمصريين قائلا: "انزل وشارك، خليك إيجابى وقول رأيك أيا كان موقفك السياسى، انزل واختار المرشح والقائمة اللى تشوفها مناسبة".

وكان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، قد لفت إلى أن الهيئة تدرس بجدية توقيع عقوبة غرامة 500 جنيه على كل من يتخلف عن أداء واجبه الوطنى بعدم الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ دون عذر، وفقا لصحيح القانون.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم فى بيان له، أن الدولة تتحمل أعباء كثيرة وتكاليف باهظة من أجل إتمام الاستحقاق الدستورى المتمثل فى انتخابات مجلس الشيوخ، وهو ما يحتم على المواطنين ضرورة المشاركة بكثافة فى تلك الانتخابات وعدم التقاعس عن أداء دوره تجاه بلده كمواطن مصرى، مضيفا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني والتخلف عنها تخلف عن أداء هذا الواجب.