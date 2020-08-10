أيمن يطلب فسخ زواجه في "ليلة الدخلة": "المرتبة قطن مش سوست"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أقام "أيمن. م" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر يطلب فيها فسخ عقد زواجه، قائلًا "فوجئت يوم الزفاف بأن المرتبة ليست تاكي كما اتفقنا".

وقال "أيمن" 33 سنة، مُدرِّس، إنه تزوج من "أسماء. ب" 29 سنة، بعد فترة "خطوبة" مليئة بالمشكلات "أسرتها غيروا اتفاقهم بخصوص تجهيزات الزواج".

وأضاف الزوج "قرب موعد الفرح وأسماء لم تكمل فرش المنزل ولم يحضروا الجهاز المتفق عليه"، وبرروا تأخرهم بالظروف المادية، فقرر استكمال مستلزمات شقة الزوجية.

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زاد غضب الزوج يوم حفل الزفاف "لقيت أبوها لابس قميصي وأخوها لابس جذمتي"، وأخبرتني أسماء أنها أعطتهم الملابس على أن يعيدوها عقب انتهاء الفرح.

يشير أيمن إلى أنه بعد انتهاء الحفل، ذهب بزوجته إلى شقة الزوجية، وعندما جلس على سرير غرفة النوم فوجئ أنها "قطن" وليست "سوست" كما اتفق مع أهلها، شعر الشاب الثلاثيني أنه لا يمكن أن يبدأ حياته مع زوجة تخدعه، فقرر اللجوء لمحكمة الأسرة.

ورفع الزوج دعوى فسخ زواج تحمل رقم 422 لسنة 2020 ومازالت الدعوى منظورة.