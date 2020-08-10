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أستراليا تسجل أعلى حصيلة يومية لوفيات كورونا منذ ظهور الوباء

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 أغسطس 2020 07:15 صباحاً - مشاركة

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ويعتبر هذا الرقم المسجل قياسيا للوفيات اليومية بفيروس ، وذلك رغم تراجع عدد الإصابات الجديدة في ولاية فيكتوريا، البؤرة الحالية للعدوى بالبلاد، قرب أدنى مستوياتها خلال أسبوعين.

وأعلن مسؤولون في فيكتوريا، عن وفاة 19 شخصا بالفيروس .

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والرقم هو أعلى محصلة يومية للضحايا بأستراليا منذ ظهور الوباء في ديسمبر الماضي، وذلك رغم وجود ولايات أخرى لم تعلن بعد أرقام الإصابات والوفيات.

وفي المقابل، أعلن مسؤولو الولاية تسجيل 322 حالة إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجلت أستراليا زهاء 21 ألف إصابة بالفيروس و314 حالة وفاة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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